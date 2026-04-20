Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinstraße, aus Richtung Neuwied kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In der Ortslage Flammersfeld kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein und eine Mülltonne. Hierbei entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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