Bei einem Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit der Mauer des geschädigten Grundstückseigentümers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Mauer.
Der rote Traktor soll einen Frontlader gehabt haben.
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unter der Telefonnummer 02634 9520, in Verbindung zu setzen.
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Verkehrsunfall; Sachschaden an Grundstücksmauer
Bei einem Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit der Mauer des geschädigten Grundstückseigentümers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Mauer.