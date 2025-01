Verkehrsunfall, PKW-Fahrerin übersieht rote Ampel, drei Personen wurden verletzt

Am Donnerstag, den 09.01.2025, ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Kirchener Straße (B62) und Bahnhofstraße in Kirchen.



Die 56-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift befuhr die Kirchener Straße aus Richtung Betzdorf kommend. Am sog. Kirchener Südknoten übersah sie das Rotlicht der Lichtsignalanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Hier kam es zur Kollision mit einem Seat Leon. Die 29-jährige Fahrerin wollte die B62 von der Bahnhofstraße in die Lindenstraße queren.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurden die Feuerwehr und die Straßenmeisterei verständigt.

Es wurden drei Personen versetzt. Sie wurden von den beiden alarmierten Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.



