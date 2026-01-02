Verkehrsunfall nach Warnbarkendiebstahl

Kirchen (Sieg) (ots) -



Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag, 30.12., 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 31.12. 6 Uhr, eine zur Absicherung einer Gefahrenstelle auf dem Parkplatz des Netto-Markts abgestellte Warnbarke. Infolgedessen kam es am 31.12. an dieser Stelle zu einem Verkehrsunfall, weil ein Verkehrsteilnehmer die Gefahrenstelle, eine abgesägte Laterne, nicht ausreichend erkannte, und gegen diese fuhr.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Diebstahl der Warnbarke unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



