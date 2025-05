Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 16-jährige Fahrerin eines, mit zwei Personen besetzten, E-Scooters die Verlängerung des Dieperzbergweges in Richtung Parc de Tarbes. In dem Gefällstück verlor die Jugendliche die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam anschließend zu Sturz. Hierbei wurde die Fahrerin leicht, die 16jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die Schwerverletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell