Etzbach-Heckenhof
Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Sonntag, dem 01.11.2026 gegen etwa 13:50 Uhr ereignete sich auf der B 62 in der Gemarkung Etzbach-Heckenhof ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

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Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 29 Jahre alter Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw Mini die B 62 aus Fahrtrichtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat befuhr die Rother Straße aus Richtung Etzbach kommend und beabsichtigte am Einmündungsbereich nach links, auf die B 62 abzubiegen. Hierbei missachtete der Seat Fahrer die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt der 29-jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision nicht unerheblich verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die erheblich beschädigt Pkw, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 62 wurde aufgrund des Unfallgeschehens für etwa 90 Minuten voll gesperrt.

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