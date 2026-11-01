Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 29 Jahre alter Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw Mini die B 62 aus Fahrtrichtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat befuhr die Rother Straße aus Richtung Etzbach kommend und beabsichtigte am Einmündungsbereich nach links, auf die B 62 abzubiegen. Hierbei missachtete der Seat Fahrer die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt der 29-jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision nicht unerheblich verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die erheblich beschädigt Pkw, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 62 wurde aufgrund des Unfallgeschehens für etwa 90 Minuten voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

Telefon: +49 2681 946-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell