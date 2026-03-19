Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen



Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw in einem Einmündungsbereich wurden die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund erster Meldungen wurde zunächst von einer in einem Fahrzeug eingeklemmten Person ausgegangen, weshalb auch die Feuerwehr zum Einsatzort entsandt wurde.

Die beiden unfallbeteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Die Bundesstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.



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