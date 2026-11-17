



Ein 35-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Straße Im Kirdorf in Richtung der Einmündung zur L 285. Beim Einbiegen auf die bevorrechtigte L 285 missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Daaden kommenden, 54-jährigen VW-Fahrers, der die Hachenburger Straße in Fahrtrichtung Friedewald befuhr.



In der Folge kollidierte der Opel frontal mit der rechten Fahrzeugseite des VW. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte wenige Meter weiter frontal gegen einen rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen Baum.



Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden entsprechend medizinisch versorgt.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch der Baum wurde durch den Aufprall beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei.



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