Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L265

Am 06.10.2026 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L265 in der Gemarkung Oberraden.



An der Kreuzung L265/L266/Deponiestraße übersah der Unfallverursacher mit seinem PKW mitsamt Anhänger die bevorrechtigte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW, welche die L265 aus Richtung Linkenbach kommend befuhr.

Sodann kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die L265 kurzzeitig vollgesperrt werden, wodurch es zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kam.



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