Zwei Motorradfahrer befuhren die L255 aus Neustadt (Wied) kommend in Richtung Roßbach. Der vorausfahrende Motorradfahrer musste aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Vorderen auf. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden durch den Unfall leichtverletzt.
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Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Motorradfahrern
Zwei Motorradfahrer befuhren die L255 aus Neustadt (Wied) kommend in Richtung Roßbach. Der vorausfahrende Motorradfahrer musste aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Vorderen auf. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden durch den Unfall leichtverletzt.