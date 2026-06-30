Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Motorradfahrern

Am 29.06.26 gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der L255 bei Roßbach (Wied).

Zwei Motorradfahrer befuhren die L255 aus Neustadt (Wied) kommend in Richtung Roßbach. Der vorausfahrende Motorradfahrer musste aufgrund einer Baustelle verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Vorderen auf. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden durch den Unfall leichtverletzt.



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