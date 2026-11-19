Eine Pkw-Fahrerin befuhr die L267 aus Richtung Puderbach kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer war in Richtung Puderbach unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Pkw-Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der L267