



Eine Pkw-Fahrerin befuhr die L267 aus Richtung Puderbach kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer war in Richtung Puderbach unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Pkw-Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.



Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden.



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