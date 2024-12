Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 11.12.24, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der B 8, 53567 Buchholz, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 20-jährige Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW die B 8 in Fahrtrichtung NRW. Auf gerader Strecke kam dieser aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen dort befindlichen Baum. Der Unfallbeteiligte wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



