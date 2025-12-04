Verkehrsunfall mit verletzter Person und Verkehrsunfallflucht

Der Unfallverursacher verließ im Anschluss an den Unfall die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B256 aus Fahrtrichtung Willroth kommend und beabsichtigte nach links auf die L270 in Fahrtrichtung Hümmerich abzubiegen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher wollte seinerseits von der L270 nach links auf die B256 einbiegen. Hierbei missachtete der unbekannte Fahrzeugführer die Vorfahrt und kollidierte mit dem PKW der 21-jährigen. Im Anschluss an die Kollision verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Durch die Polizei Straßenhaus konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche Hinweise auf den verursachenden PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



