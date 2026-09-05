Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Am 05.09.2026 gegen 07:50 Uhr kam es im Bereich der Bundessraße 42, Auffahrt zur Bundesstraße 256 zu einem sogenannten Alleinunfall mit einem Leichtkraftrad.

In der Kurve der Ausfahrt/Auffahrt zur B 256 geriet die Fahrerin auf Grund feuchter/nasser Fahrbahn von der Fahrbahn und rutschte in die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



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