In der Kurve der Ausfahrt/Auffahrt zur B 256 geriet die Fahrerin auf Grund feuchter/nasser Fahrbahn von der Fahrbahn und rutschte in die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
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Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin
In der Kurve der Ausfahrt/Auffahrt zur B 256 geriet die Fahrerin auf Grund feuchter/nasser Fahrbahn von der Fahrbahn und rutschte in die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.