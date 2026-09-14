Daaden
Verkehrsunfall mit verletzter Jugendlicher - Polizei sucht Zeugen

Symbolbild

dpa

Am Freitag, 11.09.2026, kam es gegen 13:10 im Bereich der Einmündung Schillerstraße/Freiergrundstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Jugendliche verletzt wurde.

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Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die 15-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad (KKR) sowie ein dahinter fahrender Pkw die Schillerstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße. An der Einmündung zur Freiergrundstraße beabsichtigte die Jugendliche, nach rechts abzubiegen, und bremste ihr Fahrzeug entsprechend ab.

Der nachfolgende Pkw hielt offenbar keinen ausreichenden Sicherheitsabstand ein und fuhr auf das KKR auf. Die 15-Jährige kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug zu Fall. Dabei entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite des KKR. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen am Bein.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des beteiligten Pkw setzte die Fahrt nach dem Unfall fort, ohne anzuhalten und den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte bzw. Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 15-Jährige beschrieb das flüchtige Fahrzeug als weißen Pkw mit schwarzen Felgen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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