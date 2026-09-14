Verkehrsunfall mit verletzter Jugendlicher - Polizei sucht Zeugen





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die 15-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad (KKR) sowie ein dahinter fahrender Pkw die Schillerstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße. An der Einmündung zur Freiergrundstraße beabsichtigte die Jugendliche, nach rechts abzubiegen, und bremste ihr Fahrzeug entsprechend ab.



Der nachfolgende Pkw hielt offenbar keinen ausreichenden Sicherheitsabstand ein und fuhr auf das KKR auf. Die 15-Jährige kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug zu Fall. Dabei entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite des KKR. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen am Bein.



Der Fahrer bzw. die Fahrerin des beteiligten Pkw setzte die Fahrt nach dem Unfall fort, ohne anzuhalten und den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte bzw. Unfallbeteiligter nachzukommen.



Die 15-Jährige beschrieb das flüchtige Fahrzeug als weißen Pkw mit schwarzen Felgen.



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