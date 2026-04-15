Derschen
Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 14.04.2026 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall, durch welchen ein Zweiradfahrer leicht verletzt wurde.

Lesezeit 1 Minute

Der 15-jährige bog mit seinem Kleinkraftrad in zu großem Bogen von der Straße "Im neuen Garten" in die Straße "Zur Burg ab, und kollidierte mit der Fahrzeugseite eines dort fahrenden VWs einer 33-jährigen. Durch die Kollision abgewiesen schlug der 15-jährige anschließend in einer Grundstücksmauer ein. Der Jugendliche wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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