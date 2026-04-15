Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Der 15-jährige bog mit seinem Kleinkraftrad in zu großem Bogen von der Straße "Im neuen Garten" in die Straße "Zur Burg ab, und kollidierte mit der Fahrzeugseite eines dort fahrenden VWs einer 33-jährigen. Durch die Kollision abgewiesen schlug der 15-jährige anschließend in einer Grundstücksmauer ein. Der Jugendliche wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell