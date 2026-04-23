In einer Linkskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Durch den Unfall wurde der Fahrer leichtverletzt.
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Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
In einer Linkskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Durch den Unfall wurde der Fahrer leichtverletzt.