Kausen
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 22.04.2026 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad die L304 aus Isenburg kommend in Richtung Kausen.

In einer Linkskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Durch den Unfall wurde der Fahrer leichtverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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