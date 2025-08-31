Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem 23-jährigen Motorradfahrer und einem 19-jährigen Fahrer eines schwarzen Kleinwagens.
Beim Sturz des Motorradfahrers fiel dieser noch gegen einen dort geparkten PKW.
Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht am rechten Bein verletzt.
An allen beteiligten Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de
PHK Schmidt
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer