Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer, von der Bundesstraße 256 kommend, nach rechts, in die Kölner Straße in Richtung Zentrum einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem Fahrradfahrer, der, von links kommend, die Kölner Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr. Der 56-jährige Fahrradfahrer kam zu Sturz und erlitt Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin entstand am Fahrrad Sachschaden.



