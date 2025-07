Verkehrsunfall mit Verkehrsbehinderung

Horhausen/WW. (ots) - Am 04.07.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 256 / Rheinstraße in Horhausen, Einmündung zur K5 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein Fahrzeugführer befuhr dabei die B256 in Richtung Altenkirchen und verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel, wurde abgewiesen, stieß im Anschluss gegen einen an der Einmündung wartenden Verkehrsteilnehmer und schob diesen gegen eine Straßenlaterne. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Unfallermittlungen wurde der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Durch die Unfallaufnahme sowie die Beseitigung der Unfallhinterlassenschaften, wurde die Bundesstraße gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



