Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fort. Nur durch einen aufmerksamen Zeugen, der sich das Kennzeichen notierte, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Verkehrsunfall mit Unfallflucht
