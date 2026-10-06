Friesenhagen
Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Montag, 05.10.2026, befuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer gegen 17:45 Uhr mit seinem Lkw die K137 aus Richtung Morsbach kommend in Fahrtrichtung Gösingen.

Lesezeit 1 Minute

Zur gleichen Zeit befuhr ein Omnibus die K137 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Auf gerader Strecke geriet der Omnibus nach derzeitigen Erkenntnissen über die Fahrbahnmitte hinaus und verstieß hierbei gegen das Rechtsfahrgebot. In der Folge kollidierte der linke Außenspiegel des Linienbusses mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Lkw.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Omnibus unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderliche Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Hinweise auf den unfallbeteiligten Omnibus bzw. dessen Fahrer(-in) liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Linienbus machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de bei der PI Betzdorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren