Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Zur gleichen Zeit befuhr ein Omnibus die K137 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.



Auf gerader Strecke geriet der Omnibus nach derzeitigen Erkenntnissen über die Fahrbahnmitte hinaus und verstieß hierbei gegen das Rechtsfahrgebot. In der Folge kollidierte der linke Außenspiegel des Linienbusses mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden Lkw.



An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.



Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Omnibus unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderliche Feststellung der Personalien zu ermöglichen.



Hinweise auf den unfallbeteiligten Omnibus bzw. dessen Fahrer(-in) liegen derzeit nicht vor.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Linienbus machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de bei der PI Betzdorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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