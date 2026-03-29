Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort – Parkplatz Ringmarkt

Als sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an ihrer Beifahrerseite. Vermutlich touchierte der unbekannte und flüchtige Unfallverursacher beim Parkvorgang den PKW der Geschädigten und entfernte sich in der Folge von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.



Zeugen die den Unfall gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher oder das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0

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