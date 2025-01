Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Nach aktuellem Ermittlungsstand bog im Bereich Oberhombach (a.g.O., Gemarkung Gebhardshain) ein Audi A4 aus einer dortigen Nebenstraße auf die L278 ein und beabsichtigte nach links in Richtung Wissen weiterzufahren. Zeitgleich befuhr ein Cupra Formentor die L278 aus Wissen kommend in Richtung Gebhardshain.



Der Cupra Formentor kollidierte frontal mit dem Heck des Audi und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er ebenso frontal mit einem dortigen Baum abseits der Straße zusammenstieß.



Der Fahrer des Formentor verletzte sich hierbei schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in das BWZK verbracht, nachdem er von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden konnte. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Am Cupra Formentor entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Die L278 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf

M. Schwertel, POK

Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel. 02741 9260





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell