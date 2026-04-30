Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer bog zuvor von der L 288 kommend nach links in Richtung Elkenroth ab, und missachtete dabei die Vorfahrt des in Richtung Rosenheim fahrenden Rollerfahrers, sodass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der 40-jährige fuhr gegen die Fahrerseite des Skodas, wodurch er über den PKW geschleudert wurde, jedoch hierbei mit dem Kopf noch gegen die Windschutzscheibe prallte.
Durch den Verkehrsunfall wurde der Zweiradfahrer mit wahrscheinlich mehreren Knochenbrühen schwer verletzt. Er wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung mittels eines Rettungshubschraubers in eine Universitätsklink geflogen.
An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer
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