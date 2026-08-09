Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

St. Katharinen, Als-Au (ots) - Am 09.08.2026 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L 255 bei Als-Au, 53562 St. Katharinen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Motorrades aus dem Kreis Neuwied kam in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Felswand zusammen.