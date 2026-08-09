Der schwerverletzte Motorradfahrer ist mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen worden.
Die Landstraße ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt gewesen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIINSPEKTION STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Der schwerverletzte Motorradfahrer ist mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen worden.