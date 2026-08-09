Polizeidirektion Neuwied
Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

St. Katharinen, Als-Au (ots) - Am 09.08.2026 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L 255 bei Als-Au, 53562 St. Katharinen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Motorrades aus dem Kreis Neuwied kam in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Felswand zusammen.

Der schwerverletzte Motorradfahrer ist mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen worden.
Die Landstraße ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt gewesen.

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