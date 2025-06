Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seinem Sozius die "alte Panzerstraße" in der Gemarkung Emmerzhausen als angeblich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Während der Fahrer gerade noch von der Cross-Maschine springen konnte, wurde sein Sozius in die angrenzende Böschung geschleudert und schwer verletzt. Er musste mittels Rettungshubschraubers in ein hessisches Krankenhaus verbracht werden. Mit einem Ableben ist nicht zu rechnen.

Die Beamten stellten beim Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Die glücklicherweise glimpflich ausgegangene Spaßfahrt endet für den Fahrer nun wahrscheinlich mit dem Entzug der Fahrerlaubnis und einem Strafverfahren.



