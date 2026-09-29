Neustadt
Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer – Unfallverursacher flüchtig
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am späten Montagabend, 21:34 Uhr, kam es auf der Landesstraße 256 zwischen Breitscheid und Funkenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Pkw die L256 aus Richtung Breitscheid kommend in Richtung Funkenhausen. In einer Linkskurve geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Motorradfahrer wurde durch das eingeschaltete Fernlicht des Pkw geblendet und wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Infolge des Ausweichmanövers kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzzaun.
Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.
Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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