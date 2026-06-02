Hanroth
Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Dienstag, den 02.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Bergstraße in Hanroth zu einer Verkehrsunfallflucht.



Eine Mitarbeiterin der Post gab an, ihr Zustellfahrzeug am linken Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung abgestellt zu haben, während sie Post austrug. In diesem Zeitraum wurde der rechte Außenspiegel des Fahrzeugs durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634-9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


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