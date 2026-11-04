Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 78-jährige Fahrer eines Pkw die B 256, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neuwied. Kurz vor dem Ortseingang Flammersfeld beabsichtigte er, nach links, in die Straße Kornbitze abzubiegen. Hierbei geriet er von der Abbiegespur auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der 78-Jährige, der 45-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie dessen 38-jährige Mitinsassin leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren Kräfte der Feuerwehr sowie der Straßenmeisterei im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell