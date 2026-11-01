Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B62 in diesem Bereich gesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.
Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B62 in diesem Bereich gesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.