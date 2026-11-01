Etzbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der B62 im Bereich Etzbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B62 in diesem Bereich gesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.

Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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