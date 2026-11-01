Am heutigen Tag ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der B62 im Bereich Etzbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme ist die B62 in diesem Bereich gesperrt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.



Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



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