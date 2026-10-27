Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, von einem Parkplatz, in die August-Horch-Straße einzufahren. Hierbei kollidierte er mit einem 57-jährigen Fußgänger, der die August-Horch-Straße in diesem Moment überquerte. Der Fußgänger kam zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell