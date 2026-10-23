Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, den 23.10.2026 kam es gegen 15:00 Uhr auf der B256 in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei LKW.

Der 20-jähriger Unfallverursacher geriet auf regennasser Fahrbahn mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Sattelzug zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten geborgen werden. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten musste die B256 in eine Fahrtrichtung gesperrt werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen

z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell