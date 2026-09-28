Verkehrsunfall mit Personenschaden



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam eine 53-jährige Frau mit ihrem Pkw aus bislang noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw der vermutlichen Unfallverursacherin und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des entgegenkommenden Pkws wurde leicht verletzt und örtlicher versorgt.

Die Absicherung des Unfallortes sowie der verunfallten Fahrzeuge erfolgte durch die Feuerwehr Altenkirchen.

Die Bundesstraße war für die Verkehrsunfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



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