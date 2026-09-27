Verkehrsunfall mit Personenschaden



Eine 85-jährige PKW Fahrerin befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Bad Honnef und beabsichtigte nach links in den Mühlenweg einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 35-jährigen Motorradfahrer, der die B 42 in Fahrtrichtung Unkel befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer, die PKW Fahrerin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 25.000 EUR liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B 42 für 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



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