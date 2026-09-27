Rheinbreitbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Sonntagabend, gegen 19:55 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Rheinbreitbach, B 42 / Einmündung Mühlenweg, ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lesezeit 1 Minute


Eine 85-jährige PKW Fahrerin befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Bad Honnef und beabsichtigte nach links in den Mühlenweg einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 35-jährigen Motorradfahrer, der die B 42 in Fahrtrichtung Unkel befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer, die PKW Fahrerin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 25.000 EUR liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B 42 für 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz

Telefon: 02644-9430


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren