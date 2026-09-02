Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer von einem Parkplatz in die Lindenallee ein. Anschließend beabsichtigte er, sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem, auf der Lindenallee fahrenden, 66-jährigen Fahrradfahrer. Dieser erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.



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