Verkehrsunfall mit Personenschaden





Der 18-jährige Kradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die B42 von Linz kommend in Fahrtrichtung Bonn. Der 38-jährige Fahrer des VW-Transporters beabsichtigte aus der Ortslage Erpel nach links auf die B42 einzubiegen. Dabei kam es beim Abbiegevorgang zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich.



Der Kradfahrer wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des VW Transporters erlitt einen Schock, musste medizinisch jedoch nicht versorgt werden.



An den Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B42 in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt.



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