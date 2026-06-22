In einer Linkskurve kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug, und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der 21-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Citroen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
In einer Linkskurve kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug, und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Der 21-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Citroen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.