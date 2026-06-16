Etzbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild

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dpa

Am Montag, 15.06.2026, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershagen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Während eines Überholmanövers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zur Sturz. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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