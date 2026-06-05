Verkehrsunfall mit Personenschaden



Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Seat.

Der Seat geriet in der Folge im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer konnte zeitnah durch Kräfte der Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden.

Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Insassen des Seat leicht verletzt.



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