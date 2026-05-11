Hemmelzen
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 12.55 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 15 im Bereich Hemmelzen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die K 15, aus Richtung Hemmelzen kommend, in Fahrtrichtung Neitersen. In einer Linkskurve stürzte er und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren