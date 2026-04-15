Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Suzuki-Fahrer die L288 aus Fahrtrichtung Steineroth kommend und beabsichtigte, nach links auf die L287 abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 20-jährigen Ford-Fahrers, sodass es zur Kollision kam.

Die vier Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.



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