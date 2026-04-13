Verkehrsunfall mit Personenschaden

Als die Seat-Fahrerin aufgrund eines geparkten Fahrzeugs abbremste, erkannte der nachfolgende 70-jährige dies nicht ausreichend, und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Beifahrerin im Citroën wurde hierdurch leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren, und abgeschleppt werden mussten.



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