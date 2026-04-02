Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die B 8, aus Richtung Gieleroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im Verlauf einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die B 8, aus Richtung Gieleroth kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im Verlauf einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Sachschaden.