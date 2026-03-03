Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, von der Eintrachtstraße, nach links, in die Lindenallee einzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Pkw, der die Lindenallee in Fahrtrichtung Roth befuhr. Der 26-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges und die 18-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



