Hamm
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Am Montag, 02.03.2026, gegen 07.35 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, von der Eintrachtstraße, nach links, in die Lindenallee einzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Pkw, der die Lindenallee in Fahrtrichtung Roth befuhr. Der 26-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges und die 18-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

