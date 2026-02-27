Fiersbach
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 26 im Bereich Fiersbach ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 88-jährige Fahrer eines Kleintransporters die K 26, aus Richtung Fiersbach kommend, in Fahrtrichtung Kircheib. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren