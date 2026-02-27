Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 88-jährige Fahrer eines Kleintransporters die K 26, aus Richtung Fiersbach kommend, in Fahrtrichtung Kircheib. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei.



