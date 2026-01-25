Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hierbei fuhr ein Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Dierdorf vor Ort, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person in einem verunfallten Pkw eingeklemmt war. Dies bestätigte sich vor Ort nicht.

Durch den Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt.



