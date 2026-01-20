In Höhe Hahnhof geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer.
Beide Fahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls nur leicht verletzt.
An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.
Verkehrsunfall mit Personenschaden