Verkehrsunfall mit Personenschaden



In Höhe Hahnhof geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Pkw-Fahrer.

Beide Fahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls nur leicht verletzt.

An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell