Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, den 15.01.2026, kam es in Daaden auf der Betzdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall.



Als eine 76-jährige Pkw-Fahrerin von der Straße " In der Schneisenbach" nach rechts auf die Betzdorfer Str. einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Die 36-jährige erlitt leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



