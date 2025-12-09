Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montag, 08.12.2025, gegen 07.55 Uhr, ereignete sich in der Wiedstraße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit einer Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg querte. Die 29-jährige Fußgängerin erlitt Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden.



